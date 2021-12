Tatiana Clouthier dice que en SE están “mortificados” y “ocupados” por estímulos a autos eléctricos en EEUU

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, aseguró que están “mortificados”, pero “ocupados”, para evitar que Estados Unidos otorgue créditos fiscales a las automotrices para fabricar autos eléctricos en ese país.

Te recomendamos: AMLO no descarta acudir a panel internacional por incentivos fiscales de EEUU para autos eléctricos

“Estamos mortificados y ocupados en el tema de los apoyos a los vehículos eléctricos e híbridos en Estados Unidos, estamos tomando… no es un reclamo solamente de nuestro país, la Unión Europea lo ha reclamado, lo ha reclamado Canadá”, dijo Tatiana Clouthier, secretaria de Economía.

Advirtió que México no ha retirado de la mesa aplicar represalias comerciales a Estados Unidos por esos incentivos a la industria automotriz estadunidense.

“Estamos buscando todos los mecanismos que vamos a tener que usar para poder hacer y poner la presión necesaria en donde Estados Unidos le duela si toma una acción de esta naturaleza”, destacó Tatiana Clouthier, secretaria de Economía.

Diálogo con senadores estadunidenses

Informó que han estado dialogando con senadores estadunidenses, con personal del gobierno de ese país y con embajadores, para explicarles las graves repercusiones que una medida como esa tendría en la industria que representa 1 millón de empleos directos, 4% del PIB y 20% de nuestras exportaciones.

Garantizó que no dejarán de trabajar hasta que esta iniciativa sufra un revés en la forma en que está redactada porque no es que México no quiera el apoyo a los incentivos a los carros eléctricos, sino que esos estímulos no vayan a las empresas, sino se apliquen de forma directa al comprador.

Expuso lo anterior en el marco de la presentación de la herramienta digital “Invest in México”, para facilitar el arribo de inversión extranjera directa hacia México.

Con información de Guadalupe Flores

HVI