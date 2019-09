Clouthier cuestiona capacidad de Laura Rojas por desalojo en San Lázaro

La vicecoordinadora de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier, cuestionó la capacidad de la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Laura Rojas, por ordenar, dijo, el desalojo del Palacio Legislativo el martes pasado, ante la amenaza del bloqueo por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y trabajadores universitarios.

L a manera en que el anuncio se dio creó problemas y creó, ustedes vieron cómo se dieron las cosas ayer, cómo la gente salió, parecía que veníamos a ser tomados por un comando a mano armada con un potencial que jamás podríamos, no traíamos, o sea, que iban a fumigarnos con un ántrax, o sea, fue una irresponsabilidad, y esto dicho desde mi persona, cómo se dieron las cosas, la manera en que nos comunicaron y esto abre la puerta y aquí sí yo voy a ser muy enfática y voy a comentar, abre la puerta a preguntarnos si hay capacidad o no para asumir responsabilidades de esta naturaleza por parte de quien asume la Mesa Directiva”, indicó Tatiana Clouthier, vicecoordinadora de Morena.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, precisó:

Por supuesto no comparto las declaraciones de la diputada Tatiana Clouthier, pero no le voy a responder. Fueron rumores que se difundieron al respecto de que la Cámara estaba tomada, ustedes vieron que no era verdad, no estaba totalmente cerrada la Cámara, eso generó cierta preocupación por parte de los funcionarios de Cámara y entonces se tomó la decisión de manera consultada entre la Junta de Coordinación Política y una servidora, como lo expresamos en el comunicado del día de ayer, de dejar al personal que se retirara para que no hubiera ningún problema”.