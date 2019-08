Adultos mayores de CDMX denuncian que no han recibido tarjeta de pensión alimentaria

Adultos mayores de las alcaldías de Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, de la Ciudad de México, denunciaron retrasos y otras irregularidades en la entrega de sus nuevas tarjetas para el Bienestar de pensión alimentaria.

Esta ya no es válida, ahora nos dieron la de Bienestar”, dijo María Josefina Ramírez, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Una tarjeta que, según supuestamente era la mía, yo soy Porfirio Coronel y decía María Eugenia Galindo”, comentó el señor Porfirio.

Dicen que no estoy censado, fueron a mi casa, me tomaron foto, firmé en un teléfono del que me fue a censar”, afirmó Carlos Rosas Vega, de la alcaldía Miguel Hidalgo.