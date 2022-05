“Tarifa del Metro no va a subir”, aclara Sheinbaum tras supuesto incremento en el peaje

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la “tarifa del Metro no va a subir“, aclaró tras un supuesto incremento en el peaje.

Luego de que el gremio transportista aseguró que ya hay un acuerdo para un incremento el pasaje, Sheinbaum descartó un aumento en el pasaje del Metro.

Recordó que durante tres años no ha subido la tarifa del transporte concesionado para apoyar la economía familiar, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México lleva más de un año y medio dando un bono de combustible para subsidiar el transporte.

“Es falso que a mediados de este mes se vaya a subir la tarifa…. la tarifa del Metro no va a subir que es la que más impacta en la economía familiar… durante tres años no hemos subido la tarifa del transporte concesionado, somos la única entidad de la república que no ha subido la tarifa del transporte concesionado, justamente para apoyo de la economía familiar”, precisó.