Lluvias inundan Tapijulapa, único pueblo mágico de Tabasco; reportan dos muertos

Las lluvias en Tabasco inundaron Tapijulapa, el único pueblo mágico de la entidad, además la situación empeoró en los ocho municipios y reportan hasta el momento dos muertos y decenas de miles de damnificados.

El pueblo mágico de Tapijulapa, en el municipio de Tacotalpa, y quedó bajo el agua por los desbordamientos de los ríos Amatán y Oxolotán.

“Esto es desesperante, estamos en zona crítica también y vemos que ya no se puede contener”, destacó Silveria Hernández García, habitante de la colonia Gaviotas.

En otras zonas del estado las inundaciones que ya había se agravaron.

“Este tipo de creciente no se había tenido desde el 2007, no se había tenido, prácticamente aquí, no había llegado a este nivel donde está”, refirió Pedro Montes de Oca, de la zona Ranchería Río Viejo.

“Agua por arriba, agua por abajo, no hay transporte, de aquel lado hay cocodrilos, bastantes, la otra vez venía mi hijo de trabajar y por la orilla del alambrado venía un cocodrilo”, dijo Nelson lans, damnificado de la colonia El Cedral.