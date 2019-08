Enfrentamiento entre migrantes y Policía Federal deja dos heridos en Chiapas

En Tapachula, Chiapas, migrantes africanos se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional y Policías Federales quienes intentaban replegar la protesta que desde hace nueve días mantienen los extracontinentales afuera de la Estación Migratoria Siglo XXI para exigir un documento de salida que les permita llegar a los Estados Unidos.

La trifulca inició cuando los migrantes intentaban bloquear nuevamente los accesos de la estación migratoria para evitar la salida y entrada de autobuses encargados de transportar a los migrantes que serán deportados.

La Policía Federal y Guardia Nacional intentaron contener a los migrantes, que respondieron lanzando botes de basura.

Durante el enfrentamiento dos personas resultaron lesionadas, un elemento de la policía federal y un migrante africano.

Los migrantes africanos insisten en el rechazo al refugio temporal que ofrece el Instituto Nacional de Migración, como alternativa.

Tienes que tener un proceso para dar visa humanitaria el proceso dura cuatro meses, un proceso que autoriza y que manda y obliga a un migrante a pedir refugio, eso solo acá, refugio es voluntario”, comentó Pablo, un migrante africano.

En este país no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo casa, no tengo casa para el migrante; necesito pasar no necesito al país, México no.”, indicó un migrante africano.