Tamaulipas, primer lugar nacional en combate al crimen organizado, señala el Índice de Paz en México 2020

Tamaulipas presentó la mayor mejoría en las tasas de crímenes durante el periodo 2015-2019, por lo que es el primer lugar a nivel nacional en combate a la delincuencia organizada, según reveló el Índice de Paz en México 2020 de The Institute for Economics and Peace.

La entidad del noreste registró una disminución de 57.8% en la tasa de crímenes de la delincuencia organizada, y en términos generales, escaló 15 posiciones en la clasificación del Índice de Paz.

Tamaulipas se encuentra entre los siete estados que presentan disminución en la incidencia del crimen organizado, al punto de dejar de ser uno de los cinco estados menos pacíficos del país.

Sin embargo, el Índice de Paz muestra el deterioro en las condiciones de seguridad en otros 25 estados.

La misma publicación, en el 2015, ubicaba a Tamaulipas con la segunda tasa más alta de crímenes relacionada con la delincuencia organizada en todo México.

En particular, delitos de alto impacto como el secuestro y la trata de personas se redujeron en 85.7% y 80.6% respectivamente.

El Índice de Paz también reconoció el trabajo del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, por las medidas tomadas desde el 2017 que incrementaron el número de uniformados estatales, desmantelaron redes criminales dentro de los penales estatales y

aumentaron la coordinación con el Gobierno Federal.

Dicho estudio coincide con los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para los mismos años de 2015 a 2019 y donde Tamaulipas obtiene una sustantiva variación a la baja en los principales delitos de alto impacto, destacándose el delito de secuestro con una reducción del 86.52%.

HAVJ