Tamaulipas pedirá condonación de adeudos por el pago de luz de usuarios residenciales

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó que pedirá al gobierno federal la condonación de adeudos para el pago de luz de usuarios residenciales.

También, indicó que solicitará a la federación que en Tamaulipas al igual que en Tabasco se aplique la tarifa más baja del país, con el propósito de apoyar la economía familiar en esta época de crisis sanitaria y económica.

“Lo haremos, porque entendemos que no debe existir ningún tipo de diferencia entre las y los mexicanos. Tamaulipas, siendo el segundo estado que más aporta a la federación tanto en impuestos como en generación de energía eléctrica debe de tener alguna retribución del gobierno central”, señaló.

El gobernador recordó que Tamaulipas es el segundo estado con mayor participación en la generación de energía eléctrica en México.

Dijo que sus recursos naturales energéticos y la cercanía con las fuentes de gas natural los convierten en un estado estratégico para la industria eléctrica nacional.

“Desde Tamaulipas, se genera la electricidad con la que funciona buena parte de la economía del centro del país, también la que se regala allá en algunos estados del sureste mexicano. Lamentablemente la importancia vital que tiene nuestro estado para el país, por lo que aquí se produce, no corresponde con el trato que recibimos por parte de la federación” señaló.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca expuso que mientras el gobierno central limita y castiga las inversiones en energías limpias, muchas de ellas, con inversiones importantes en Tamaulipas que ascienden a poco más de 3 mil millones de dólares, el mismo gobierno central protege y promueve el funcionamiento de centrales eléctricas contaminantes que afectan al medio ambiente y dañan la salud de los habitantes de la entidad.

Detalló que los recursos de este impuesto se destinarán a promover la generación de energías limpias, la reducción de gases contaminantes, al cuidado del medio ambiente, así como a preservar todos los recursos naturales y áreas naturales protegidas en Tamaulipas.

“A cuidar también de la salud y el patrimonio de los tamaulipecos, es un principio de justicia universal medioambiental, el que contamina paga. No se vale que el gobierno central y las empresas contaminantes se lleven las ganancias y nos dejen aquí en Tamaulipas los costos sociales y medioambientales de sus actividades”, dijo.

“Quiero ser muy enfático, este impuesto no impactará en tu recibo de luz, el impuesto no está dirigido a ti consumidor, empresario, campesino, madre soltera o adulto mayor, el impuesto lo van a pagar las empresas que contaminen a nuestro medio ambiente y dañen a nuestra salud, en particular Pemex y CFE que durante esta administración han abandonado sus obligaciones de cambiar los combustibles contaminantes por energías limpias y más baratas”, agregó.