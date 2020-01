En apuros, vendedores de tamales de CDMX por prohibición de bolsas de plástico

Vendedores de tamales de la CDMX están en apuros para entregar a los clientes su producto, luego de la prohibición de bolsas de plástico de un solo uso en la capital.

Te recomendamos: Realizarán operativo en comercios contra entrega de bolsas

Desde muy temprano, las sombrillas anuncian las esquinas de la Ciudad de México, en las cuales se instalan los puestos de tamales y atole muy propicios en esta temporada de frío.

Pero al mismo tiempo cada uno de estos comercios utiliza en promedio 400 bolsas de plástico a la semana, que desde el primero de enero están prohibidas por la Ley de Residuos sólidos de la Capital.

Al día, contabilizan que se usan unas 50 bolsas, pues las compran por kilos.

Cada puesto trabaja unas cinco horas en las cuales reparten los tamales en bolsas plásticas, amparados en el plazo que dio el gobierno de la capital para que las sanciones se apliquen hasta la tercera semana de enero.

No pues es que entonces qué le vamos a hacer mientras a ese material que compramos, o sea, se tiene que acabar mientras, en lo que reemplazamos con otra cosa”, destacó la vendedora Gabriela.

Don José Luis Valdés se considera tamalero de la vieja guardia ya que atiende su puesto en Obrero Mundial, desde hace 33 años, y esto opinó de la medida.

¿Qué hago si llega usted a comprarme un tamal, en qué se lo doy?, ¿en la mano?, ¿en el periódico? Periódico tengo o papel de estraza, podría ser una solución también, tengo papel de estraza, pero eso es como antes vendíamos. Yo en el 87 empecé a vender y vendía con papel de estraza así los vendíamos, el tamal con papel los envolvíamos y vámonos, no había tanta bolsa”, recordó el tamalero José Luis Valdés.

Imagínese, si ahorita no me entregaran bolsa como me llevaría las cosas”, dijo Mario, uno de los clientes.