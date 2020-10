Plantíos de maderas preciosas quedan sepultadas bajo el agua en Tabasco

En Tabasco, no solo resultaron damnificados quienes vieron inundadas sus casas, la afectación también fue a su capacidad de producir, ya sea que perdieron animales o porque sus plantíos, por ejemplo, de maderas preciosas, se perdieron.

Esta es la punta de un árbol de maculis, tenía un año de haber sido sembrado y en tres años más, podría ser cortado para extraer madera y elaborar muebles. Ahora, está podrido.

Campesinos de la ranchería Miguel Orrico también perdieron el vivero donde se reproducían más de 100 mil plantas que desaparecieron con la inundación.

Más de 100 productores se vieron afectados por las inundaciones, tan sólo en esta ranchería ubicada a los pies del Río Grijalva. Perdieron además maíz, sandía, guanábana, yuca, achiote y animales de corral.

En lancha llegaron los primeros apoyos.

“Nosotros censamos con ayuda de Protección Civil Estatal y con ayuda de la Sedena. Aproximadamente 8 mil 500 familias afectadas, vamos en un 30%”, enfatizó Rosana Arcia, presidenta del DIF Macuspana, Tabasco.

“Nos dieron 130 despensas, 130 colchonetas y 130 cobertores, que el que le toque despensa, no le toque cobertor”, insistió Titilo Cázares.

“Están poniendo hasta 3 y 4 despensas una sola persona no tiene caso. Si todos necesitamos, aunque sea un kilo de arroz deberíamos estar aquí. Ahorita pedí de mi hijo y no me la dieron a mí no me han dado nada”, reclamó una señora.