Ya se alistan acciones legales contra quien o quienes resulten responsables de los daños económicos, sanitarios, sociales y ecológicos que desde hace cuatro meses se registran en la subregión de los pantanos, integrada por los municipios tabasqueños de Macuspana, Centla y Jonuta. Específicamente las cuencas de los ríos Bitzal y Maluco, donde han muerto manatíes.

El abogado Víctor Hirales, quien además encabeza la fundación Derecho sin Fronteras, representa legalmente a los afectados.

Tabasco declara emergencia por muerte de manatíes y enfermedades; los pescadores no tienen trabajo (Noticieros Televisa)

A cuatro meses de las primeras manifestaciones de la emergencia, esta es la situación en la que han vivido los pobladores de la zona afectada, cuya principal actividad económica es la pesca. No hay trabajo.

Pues ahorita está difícil la cosa, porque no se encuentra ningún animal para pescar. De hecho, la gente está jodida, ahorita no se tiene ni de qué sobrevivir”, dice César Winsin, pescador local.

También falta agua potable.

Algunos sí la consumimos del río. Nomás la hervimos y nos la tomamos. Nos dieron unos tinacos, pero no nos traen agua. Tiene tres meses que no nos han traído agua”, afirma Roberto Muñoz, pescador local.

Se reportan problemas de salud.

Hay pérdidas económicas.

José Jesús Betancourt, ganadero de la zona, confirma que en todos los Bitzales hubo mortandad de ganado.

Según tenemos un seguro catastrófico que nos hicieron que nos apuntáramos en ese seguro, pero hasta ahorita ese seguro no sirvió. Para mí no sirvió. Yo reporté unas vacas y hasta ahorita no me las han pagado”.