Ante el compromiso que hizo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de construir una transformación educativa, este lunes dio inicio el séptimo Foro de Consulta Estatal Participativa “Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación” en Villahermosa, Tabasco.

El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, sede del evento, dio la bienvenida acompañado del gobernador Arturo Nuñez, quien no fue bien recibido por los asistentes.



En su discurso, el gobernador habló de los retos que tienen las nuevas generaciones en materia educativa.

Tras ofrecer su ponencia, el gobernador se retiró, pero un grupo de jóvenes lo esperaba afuera. Con pancartas y playeras pidieron becas para educación especial.

Tabasco celebra Foro de Educación, abuchean al gobernador (Twitter @Gobierno_Tab)

Durante el evento al que asistieron mil 250 personas y se ofrecieron más de 500 ponencias, la mayoría coincidió en que es necesario trabajar en unidad para obtener mejores resultados en educación.

Fabiola Perera, presidenta de la Asociación de Padres de Familia en Tabasco, dijo:

No podemos exigir a los maestros lo que no somos capaces de hacer como padres. Recordemos que la primera escuela y el primer maestro que tienen nuestros hijos somos nosotros los padres, si nuestros niños y jóvenes no dan algo tan fundamental como los buenos días, se olvidan pedir las cosas por favor, si pasan por alto dar las gracias, si no tienen la cultura de conservar su entorno limpio y en buenas condiciones, eso no es responsabilidad de los maestros, papás, eso es el reflejo de nuestras fallas en casa”.