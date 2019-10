México disipó dudas de EU sobre reforma laboral para aprobar T-MEC, dice Seade

Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró este viernes que el gobierno de México ha disipado las dudas de Estados Unidos sobre la reforma laboral en nuestro país, con miras a la aprobación del tratado de libre comercio (T-MEC), en el Congreso estadounidense.

Seade habló durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y explicó que hace unas semanas surgieron dudas entre congresistas y líderes sindicales en Estados Unidos acerca de si México estaba comprometiendo los suficientes recursos para llevar a cabo la “ambiciosa reforma laboral” aprobada por la legislatura en abril y mayo.

El subsecretario para América del Norte de la SRE detalló que una amplia delegación del Congreso de Estados Unidos viajó a México.

Esa visita y una carta de seguimiento, enviada por el presidente (López Obrador) a su visitante, disiparon las dudas en cuanto al tamaño del esfuerzo de México”.

Seade acotó que, en la carta, el presidente López Obrador explicaba los fondos importantes que propone y que en años sucesivos propondría al Congreso de México para cubrir plenamente las necesidades de la reforma laboral.

Añadió que, en la carta, López Obrador indicaba también su decisión de aumentar estos fondos para mayor amplitud y concluía afirmando que se mantendría esa política laboral sin variación. Además, el presidente explicaba que su gobierno no tiene reservas respecto a implementar mecanismos que permitan asegurar el cumplimiento de lo asentado.

Jesús Seade aseguró tener noticias de que tanto la visita de la comisión estadounidense, como la carta de López Obrador, disiparon las dudas en cuanto al compromiso de México con la reforma laboral. Agregó que esto, aunado al progreso en el diálogo entre congresistas y negociadores estadounidenses, hacen pensar que “el fin de esta compleja historia se acerca y que pronto veremos a Estados Unidos iniciar el proceso formal de aprobación del tratado”.

El subsecretario Seade añadió que esto y la victoria de los liberales en Canadá, hacen pensar que “estamos en el umbral de aprobación final de este tratado en los espacios restantes de Norteamérica”.

El funcionario dijo que se ve con optimismo que en los próximos meses entre en vigor el tratado, que es excelente para Estados Unidos, Canadá y México, tanto en sus disposiciones específicas, como en el efecto del conjunto del tratado en la confianza de los inversionistas.

El T-MEC no afectará los salarios en México, según Seade

Cuestionado sobre los salarios, Jesús Seade dijo que el T-MEC no afecta y recordó que Coparmex pedía un aumento de 300 por ciento para los próximos tres años.

Afirmó que los salarios deprimidos que se han registrado a México privan de recursos de compra al grueso de la población y han incidido en el poco crecimiento de la economía.

Sin el poder de compra no se crece y si no se crece, no se va a ningún lado”.

El subsecretario de Relaciones Exteriores admitió que una parte importante de la reforma laboral es el crecimiento de los sindicatos libres y eso apoyará el crecimiento del salario.

Explicó que los empresarios ya están entendiendo que, si los salarios aumentan, hay mejoría a nivel global.

Seade también afirmó que el capítulo laboral del T-MEC es muy amplio y conforme a las intenciones de México y Estados Unidos.

Dijo que Washington ha cuestionado si México cumplirá con la reforma laboral, y así será, y por eso las negociaciones, para dar confianza.

Tratado fortalecerá integración económica de los tres países, dice AMLO

López Obrador reiteró que la aprobación del tratado comercial es muy importante y fortalecerá la integración económica entre los tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Afirmó que apoyará el desarrollo, no sólo el crecimiento económico, de acuerdo con la estrategia del Gobierno federal para impulsar el bienestar.

El presidente destacó que la estrategia de México para el desarrollo se basa en el fortalecimiento de la economía popular, proyectos estratégicos como el aeropuerto de Santa Lucía y el aumento en la producción petrolera, la llegada de inversión extranjera y el crecimiento del comercio exterior.

En el último rubro, dijo, el T-MEC jugará un papel muy importante y reafirmará el perfil de México como un país donde se debe invertir.

Sobre la posibilidad de que el T-MEC no fuera ratificado en Estados Unidos, Jesús Seade dijo que es muy remota y sería porque los demócratas y republicanos no alcancen acuerdo, pero no ve un escenario político de cancelación.

Con información de Presidencia de la República

AAE/MLV