La tarde de este martes trascendió en redes sociales una circular que anunciaba la suspensión de los estudios de tomografías en el Instituto Nacional de Neurología ‘Manuel Velasco Suárez’ por falta de jeringas.

Luego de que se difundiera el documento, la Secretaría de Salud desmintió a un usuario que cuestionó el dicho anuncio y señaló que se llevan a cabo de “manera normal”.

Secretaría de Salud niega suspensión de tomografías en INNMVS

En el presunto documento que firma el doctor Jesús Taboada Barajas, jefe del departamento de Neuroimagen, y dirigida a los jefes de servicio y subdirectores de Área Médica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, se informa que los estudios de tomografía contrastados no se llevarían a cabo a partir del 10 de junio del presente año por falta de jeringas.

Suspenden tomografías en Instituto de Neurología por falta de jeringas, SSa lo niega. (Redes Sociales)

Ante este texto, la Secretaría de Salud sólo respondió en su cuenta de Twitter a un usuario, que los servicios de tomografía con contraste que se realizan en el Instituto “funcionan de manera normal”, sin embargo, no hay hasta el momento un comunicado oficial de la institución.

Horas más tardes, a través de su cuenta de Facebook, el Instituto reiteró que efectivamente los estudios se llevan a cabo de manera normal .

Tomografías en Instituto de Neurología se realiza de manera normal dice el INNN. (INNN)

La institución detalló a través de un comunicado, que no ha habido repercusiones por diagnóstico o tratamiento en los pacientes hospitalizados, ni estuvieron en riesgo.

Leyva Rendón explicó que las jeringas para la tomografía contrastada, son dispositivos especiales que se utilizan para introducir el contraste en los pacientes durante el estudio de imagen. Estos insumos médicos deben de cumplir determinadas normas y ser compatibles con el inyector con que cuenta el Instituto.

No obstante, usuarios en redes sociales afirman que el texto es verdad, pues han podido constatarlo.

Olive De La Vid: Amiguitos, efectivamente ya corroboré la circular del INNN, es real, no es fake news. Mi angiotomografía está en riesgo de no hacerse. La resonancia magnética no hay problema, pero la circular va al depto de tomografía, eso fue lo que me dijeron. En breve subo video.