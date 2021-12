Diputados suspenden sesión por protesta de trabajadores que exigían pagos complementarios de fin de año

La sesión de la Cámara de Diputados fue suspendida ante la protesta de trabajadores sindicalizados y de confianza, porque no recibieron pagos complementarios de fin de año.

Te recomendamios: Diputadas del PT toman la tribuna contra toma de protesta de Jorge Romero, acusado de violación

Y es que después del medio día los trabajadores se manifestaron afuera del Salón de sesiones.

Por lo que las puertas de acceso fueron cerradas parcialmente.

“Estamos pidiendo los complementos que se manejan de prima vacacional, lo que son los complementos de los bonos, estímulo de fin de legislatura y estímulos por antigüedad… no nos los dieron… ¿Cuál es la explicación?… No lo metieron al Comité de Administración como cada año, durante muchos años nos han pagado esos complementos”, aseguró Jesús Salvador Aguilar, secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Mesa Directiva, el morenista Sergio Gutiérrez, les prometió una reunión con el Comité de Administración.

El diputado petista Reginaldo Sandoval explicó:

“Todo tiene que ver con el asunto del ISR y entonces ya no podemos, no estamos lastimando ningún derecho adquirido, no estamos lastimando nada que esté convenido en el contrato colectivo, las condiciones laborales de trabajo… y por eso se les informó que en esta ocasión ese acuerdo ahí raro que tiene que ver con el asunto prácticamente de subsidio, que cubramos el ISR, nos pone en una dificultad también a la Legislatura”, destacó Dip. Reginaldo Sandoval, PT