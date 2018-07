Suspenden a mando policiaco tras operativo en la Doctores

En un presunto caso de abuso de autoridad, elementos de la Policía Preventiva entraron a una unidad habitacional sin orden de cateo, rompiendo puertas, ventanas, golpeando y lesionando a los vecinos, con el pretexto de que buscaban a presuntos vendedores de droga al menudeo.

Una de las personas agredidas dijo que de parte de los policías recibió golpes, que le provocaron moretones.

Ellos fueron los que rompieron todos los vidrios, las puertas… En mi departamento me rompieron dos pantallas, me rompieron la puerta del baño, me tiraron me rompieron el estéreo… Yo les decía: ‘Señor nosotros no tenemos nada que ver con esto’ y a ellos no les importó… Entraron sin ninguna orden de cateo”, narró una de las personas dañadas.

El operativo ocurrió el domingo en la madrugada, en la calle de Doctor Vertiz, en la delegación Cuauhtémoc.

La víctima relató que los policías le pegaron, “me empujaron, me aventaron en mi cuarto y me encerraron para que se llevaran a mi hija… Me rompieron todo, me rompieron mis cristales… Me dieron dos palazos en mis pies y me caí y me soltaron una patada”.

Alejandro Mendoza, fotógrafo de un medio de comunicación, también resultó lesionado.

El fotógrafo relató que los policías “traían equipo antimotín, porque en cuanto hice una foto, luego, luego, se me vinieron sobres”.

El jefe de sector Asturias, Gerardo Cortés Torres, fue suspendido del cargo y según el procurador general de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, al menos nueve policías son investigados.

El procurador indicó que pidieron la bitácora “de quiénes intervinieron en ese operativo… De acuerdo a las imágenes que se tienen de la agresión, son entre ocho y nueve personas las que intervienen”.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, dijo que se sancionará esta acción.

No queremos policías que no hacen su labor de manera adecuada. Así lo dijimos. La instrucción ha sido a los jefes policiacos que el que tenga vocación, el que tenga compromiso, va a continuar, los que no, pues no los necesitamos”, afirmó.

Cinco personas fueron detenidas por tener 50 sobres con presunta marihuana.

Las investigaciones continúan.

Con información de Mario Torres.

RMT