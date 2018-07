Suspenden labores en edificio de PGJ-CDMX por cortocircuito

Cientos de ciudadanos resultaron afectados por la interrupción de labores a consecuencia de un cortocircuito que se registró en el edificio de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX), conocido como ‘El Búnker’, ubicado en la colonia Doctores.

El incidente provocó que no se atendiera a la ciudadanía desde el jueves al mediodía, cuando personal y visitantes fueron desalojados.

“Me encontraba en el pasillo del segundo piso y de repente escuché un estruendo, un estallido, en pocos segundos se fue la luz, se escuchaba como si estuviera crujiendo el edificio, pero en realidad eran los aparatos de cómputo, el personal salió corriendo literalmente”, relató”, Víctor, empleado de la PGJ-CDMX.

En comunicado, la Procuraduría informó que se trató de un cortocircuito en una subestación eléctrica de la planta baja, por lo que se aplicaron los protocolos preventivos.

Mediante una circular se avisó a los empleados que este viernes se suspenderían las labores para dar mantenimiento al cableado eléctrico.

Los ciudadanos sí se presentaron a sus citas.

Me dijeron que no hay servicio, que no hay personal”, dijo Victoria, una usuaria.

“Después de un mes me citaron con el fiscal de Mandamientos y resulta que no hay servicio, me voy a tener que tardar otro mes”, se quejó Rocío, otra usuaria afectada.

Falté a mi trabajo porque ya me urge levantar la demanda, pero me dijeron que no, que hasta el lunes va a haber servicio”, comentó Vianey Rivas, quien resultó afectada.

“El Búnker” es una instalación estratégica. En ella trabajan dos mil personas y diariamente recibe un promedio de dos mil 500 visitantes.

En este lugar se concentran las bases de datos de todas las carpetas de investigación, áreas de atención a víctimas y de violencia intrafamiliar.

También están las fiscalías especializadas en:

Robo de vehículo;

Delitos Financieros;

Delitos Sexuales;

Trata de Personas;

Atención a Niños, Niñas y Adolescentes;

Delitos Ambientales.

Se están revisando los equipos que al parecer pudieron haber sufrido alguna avería, todas las citas se van a reprogramar, los juzgados de amparo quedaron notificados desde el día de ayer de esta eventualidad, sin embargo, ahí hay personal esperando a notificadores o actuarios”, informó Jorge Antonio Mirón, subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos de la PGJ-CDMX.

La noche del jueves, los detenidos que se encontraban en ese edificio fueron trasladados a otras áreas de la Procuraduría.

Con información de Arturo Sierra

LHE