Suspenden jornada de vacunación en Coahuila por conatos de violencia y falta de dosis

Entre reclamos y conatos de violencia fue suspendida la jornada de vacunación contra el COVID-19 para jóvenes de 18 a 29 años de edad en Arteaga, Coahuila.

Este martes sería el último día que se aplicaría la vacuna en el módulo de la Universidad Autónoma de Coahuila y por ello muchos jóvenes pasaron la noche haciendo fila, pero la Secretaría de Bienestar informó que no alcanzarían las dosis para todos y surgieron los reclamos y las molestias.

Algunos jóvenes bloquearon los accesos con mesas y sillas para evitar que entraran más personas y que salieran quienes ya tenían su turno provocando algunos conatos de violencia.

“Empezamos a avanzar desde allá a las 6:20 de la mañana y llegamos hasta la fila como a las 7:40, pero nos estuvieron ahí esperando, a ver si no, pero no, nos dijeron que no, da mucho coraje porque sí nos tocaba el apellido”, reclamó Lizbeth García, quien no alcanzó a vacunarse.

“Ahorita ya perdimos clases, ya perdimos el día y estuvimos ahí un rato esperando hasta atrás y pues si da coraje”, continuó Elizabeth Sánchez.