Suspenden entregas de apoyos por inundaciones en Tabasco

En Tabasco, la Secretaría de Bienestar federal suspendió este lunes la entrega de apoyos de 10 mil pesos a los damnificados por las inundaciones, después de las aglomeraciones y el caos que se vieron el domingo, en el primer día, en los módulos instalados en Villahermosa y en los municipios de Nacajuca, Cunduacán y Emiliano Zapata.

“¿A qué hora llego señora? A las cinco de la mañana. Es hora que no ha salido. No he salido, estamos hasta al final, hasta el final y están diciendo ahora que van atender hasta las cinco de la tarde, la cola lleva más de una hora que no avanza un centímetro”.

“Desde las cuatro de la mañana están las personas aquí, no traen de comer, no traen ni agua pensando en que van a hacer algo, carajo, llegando allá a la mesa directiva dicen que no tienen nada”. Señaló la damnificada María de la Luz Gonzalez.