Suspenden comparecencia de Marcelo Ebrard ante el Senado por protesta al exterior

La comparecencia del canciller Marcelo Ebrard ante el Senado y programada para el martes 13 de octubre de 2020, fue suspendida.

Un grupo de manifestantes bloqueó todos los accesos desde las primeras horas del día, para evitar el ingreso de cualquier persona.

Se trata de un grupo de Marina Mercante que argumenta oponerse a la “militarización de los puertos”.

Luego se sumaron sectores afectados por la desaparición de fideicomisos y papás de niños con cáncer que enfrentan falta de medicamentos.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, anunció en un video, que subió a sus redes sociales, que la comparecencia se pospone porque respetan el derecho de manifestación y no quieren provocar alguna agresión de los manifestantes.

“Ésta tendrá que posponerse lamentablemente, no hay condiciones. Lo que no quiero, lo que no aspiro, lo que no deseo es que vaya a haber una agresión o algún insulto contra los senadores o los trabajadores del Senado o los asistentes asiduos, colaboradores de senadores y senadoras. No vamos a provocar, vamos a actuar con mucha tolerancia, con mucha calma y no vale la pena la confrontación, ellos tienen derecho a manifestarse, nosotros haremos nuestro trabajo constitucional. Si no hay condiciones para celebrar la sesión el día de ahora, pues no vamos a tensar el hilo de la conducción política institucional”, declaró Monreal.