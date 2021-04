Suspenden actividades de asilo en NL tras denuncias de encierro de adultos mayores

Tras evidenciarse que 14 adultos mayores estaban encerradas en el asilo “Nuestra Señora de los Ángeles”, en el centro de San Nicolás, Nuevo León, la Secretaría de Salud Nuevo León suspendió las actividades del lugar, así lo confirmó la titular de la Procuraduría del Adulto Mayor.

“Fueron situaciones que revisó la Secretaría de Salud y considera que debe suspender, de hecho, les dice que no pueden entrar ya más personas, que no pueden admitir, que las personas que estaban ahí fue lo que le dijeron. No pueden entrar, no que tienen que clausurar, no, no, nada de eso le dijeron. Les suspendieron sus labores, sus funciones, entonces él dijo no, mejor entregó los adultos mayores, y lo que hago es buscar la manera de tranquilamente, enderezar estas situaciones que tengo”, refirió María del Carmen Garza Ruiz, procuradora de la Defensa del Adulto Mayor en Nuevo León.