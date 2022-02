Suspenden a policías que agredieron a mujer de la tercera edad en Pachuca

Con exceso de fuerza y violencia, policías municipales de Pachuca, Hidalgo, sometieron a una mujer de la tercera edad porque no contaba con un permiso para operar un local terapéutico.

Testigos grabaron el momento en que la policía sujetaba a la mujer y le aplicaba una llave para que no se levantara.

“Las policías mujeres me empezaron a jalar, mi esposo me detenía, ellas no respetaron, me tiraron al piso”, refirió Martha Posadas, mujer agredida.