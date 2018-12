Suspende Senado nombramiento de ministro o ministra de la SCJN propuestos por AMLO

La sesión prevista para nombrar al nuevo ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el Senado se suspendió por falta de un consenso que permita la designación de alguna de las tres personas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así lo informó al pleno el presidente del Senado, Martí Batres.

“Coordinadores de las diversas fuerzas políticas hacen el esfuerzo por alcanzar consensos que permitan la elección de una ministra o un ministro de la Suprema Corte de Justicia tomando en cuenta que se trata de una elección que implica un amplio consenso en virtud de que se realiza por una mayoría calificada entendiendo que es importante ponderar y estimular los esfuerzos por la construcción de consensos esta presidencia da por concluida la sesión ordinaria el día de hoy y se cita a la siguiente sesión ordinaria el día de mañana jueves 20 de diciembre a las 11 horas, se levanta la sesión”, apuntó Martí Batres, presidente del Senado.

En entrevista, el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, exigió que se repusiera el procedimiento desde la elaboración y firma del dictamen de la Comisión de Justicia que declara la idoneidad de los tres candidatos para el cargo.

“Se está negociando que podamos trabajar en el marco de la ley, y eso quiere decir que haya quórum para hacer un dictamen. Antier no se cumplió, y entonces hoy se está llamando a la Comisión de Justicia para que se pueda reponer el proceso. Ojalá se logre el acuerdo de reponer lo que no se ha hecho bien, y no nos corre ninguna prisa, mañana podemos sesionar y mañana podemos sacar adelante”, añadió Miguel Ángel Osorio, coordinador de los senadores del PRI.

El coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, confió en que el nuevo ministro o ministra sea nombrado en la sesión convocada para este jueves.

“Sí, mañana sale. Yo espero. Y si no, nos vamos a ir hasta diciembre, o sea, porque vamos a esperar la segunda terna, pero tengo confianza en que mañana puede construirse la mayoría calificada. La segunda terna vendrá entre el 26 y 27, y nos iremos hasta el 31, porque la vamos a votar; antes del 1º de enero habrá ministro de la Corte o ministra”, expuso Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

La terna propuesta por el Presidente Lopez Obrador que será sometida a votación este jueves se integra por Juan Luis González Alcántara Carrancá, Celia Maya García y Loretta Ortiz.

Con información de Claudia Flores.

LLH