Comer sushi podría causarnos una terrible enfermedad

Comer sushi podría provocar que se alojen larvas en tu intestino debido a un gusano que se hospeda en el pescado crudo, según un reporte publicado en el British Medical Journal Case Reports.

El articulo médico advierte sobre este riesgo de contraer una parasitosis conocida como anisakiasis.

Según el reporte, galenos portugueses trataron a un hombre, de 32 años de edad, que presentaba dolor estomacal severo, vómito y fiebre.

Tras realizarle estudios de laboratorio, el paciente admitió haber comido sushi en los últimos días, por lo que los doctores decidieron hacerle una endoscopia. A través de éste procedimiento descubrieron larvas adheridas a la mucosa que cubre el intestino, que al ser retiradas terminaron con el dolor que sufría el paciente.

En un análisis posterior, los doctores identificaron que las larvas pertenecían a la especie nematodos anisákidos, que pueden alojarse en el intestino humano.

Según el reporte, la anisakiasis es causada por el consumo de pescado o mariscos crudos o mal cocinado, en los que es fácil que se alojen las larvas de este gusano y aunque es más común que suceda en Japón “debido a los hábitos alimenticios, ha habido un aumento en los países occidentales” debido a la popularidad del sushi. Algunos de los síntomas reportados por pacientes son: dolor abdominal, náuseas, vómito, sangrado estomacal, obstrucción del intestino o reacciones alérgicas como urticaria o angioedema.

Comer sushi podría provocarnos la amputación de una extremidad

Pero no es el único peligro al que nos exponemos comiendo sushi porque podríamos adquirir una infección nos provocaría la amputación de su antebrazo, según un informe publicado en la revista New England Journal of Medicine.

De acuerdo al artículo médico, un hombre de 71 años en Corea del Sur, con antecedentes de diabetes tipo 2 e hipertensión, desarrolló una infección después de comer mariscos crudos y las complicaciones posteriores requirieron la amputación de su antebrazo.

La infección se desarrolló en las 12 horas siguientes a su comida, provocándole fiebre e intenso dolor en su mano izquierda.

Después de dos días de padecimientos, el hombre llegó a la sala de urgencias del Hospital Nacional Universitario Chonbuk en Jeonju, Corea del Sur.

Para este momento, ya se había desarrollado una cavidad llena de sangre –de 3.,5 por 4.5 centímetros– en la palma de su mano izquierda, mientras que el dorso y el antebrazo presentaban hinchazones debajo de la piel.

Cuando los médicos operaron de emergencia, pudieron determinar que el bacilo vibrio vulnificus, una bacteria que se encuentra comúnmente en el agua oceánica de la costa, fue la causa de su infección.

Después de la cirugía, el hombre recibió dos poderoso antibióticos por vía intravenosa. Sin embargo, los medicamentos no lograron evitar que sus heridas en la piel empeoraran y los médicos debieron amputar su antebrazo izquierdo 25 días después de que llegara a la sala de urgencias del hospital.

El paciente estuvo bien después de la cirugía y fue dado de alta”, concluyeron los autores del informe de caso.

Para evitar este tipo de infecciones, los especialistas recomiendan congelar el pescado a una temperatura de -35°C por 15 horas o a -20°C durante siete días si se va a comer crudo y escoger un lugar higiénico y establecido para comer sushi.

