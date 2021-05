Surgen más casos de falsos candidatos, ahora se postulan como indígenas

En estas elecciones 2021 siguen apareciendo casos en que candidatos se presentan como transgénero o indígenas sin serlo, todo para darle la vuelta a la ley que reserva ciertos lugares a representantes de grupos que han sido tradicionalmente discriminados para competir por puestos de elección popular.

“Yo respeto mucho la lengua náhuatl, yo la admiro muchísimo, no hablo la lengua materna pero no es necesario hablarla, es necesario conectar con las personas como muchas personas no lo hacen”, dice Víctor Fernel Guzmán, Candidato a Diputado por PRI Distrito 03 Hidalgo, en un spot.