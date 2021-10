Surgen las Fuerzas Armadas de Simojovel en Chiapas

Surgió un nuevo grupo de civiles armados en la zona de Los Altos de Chiapas; es el segundo grupo que se levanta diciendo que lo hacen para defender a la población contra políticos coludidos con criminales.

Cubiertos del rostro y con armas largas, un grupo de hombres se presentó como las Fuerzas Armadas de Simojovel, una fuerza, dicen, independiente y sin partido político. A través de un video difundido en redes sociales, advirtieron al presidente municipal, Gilberto Martínez Andrade, que en caso de incumplir sus promesas de campaña tomaran acciones en su contra; Martínez Andrade, del Partido Verde, tomó posesión el primero de octubre.

“Uno, respeto a nuestros hermanos indígenas; dos: no más desvíos de recursos del pueblo; tres: no permitiremos sicarios, narcotraficantes armados que intimidan al pueblo. cero, tolerancia a cantinas y venta de drogas en las esquinas. cinco: ya no más muertes en las calles de Simojovel, que la seguridad pública sea para el pueblo no para los delincuentes”, dijeron las Fuerzas Armadas de Simojovel en un video.

Según sus integrantes, las Fuerzas Armadas de Simojovel fue creado para enfrentar al grupo criminal de “Los Diablos” que ha asesinado a decenas de personas y protegido a alcaldes del Partido Verde y PRD, en esta región de Los Altos de Chiapas.

En junio pasado, en punto documentó que, durante las elecciones municipales, hombres armados se robaron las casillas que no favorecían al candidato Gilberto Martínez Andrade, esposo de la entonces presidenta municipal, Viridiana Hernández Sánchez.

El pasado 5 de julio fue asesinado, a plena luz del día, en las calles de simojovel, el activista Simón Pedro Pérez, integrante del grupo civil de las abejas… tras su asesinato, apareció el grupo armado de “el machete”, en el municipio de Pantelhó, que se ubica a 55 kilómetros de Simojovel.

Este grupo acusó a las autoridades de Pantelhó, de mandar a asesinar a Simón Pedro y proteger al grupo del crimen organizado de Los Herrera; también se pronunciaron en contra de la presencia del narcotráfico, del crimen organizado y de las cantinas en Pantelhó.

Con información de Fátima Monterrosa.

LLH