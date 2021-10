Surge nuevo grupo armado en el municipio de Altamirano, Chiapas

Un nuevo grupo armado surgió en las montañas de Chiapas, en el municipio de Altamirano.

A través de un video, hombres con el rostro cubierto y portando armas de fuego, manifestaron su respaldo a la población inconforme por las autoridades municipales que en una sola familia ha gobernado por varios trienios.

Señalaron a la familia del exalcalde Roberto Pinto Kanter quien dejó el poder el pasado 30 de septiembre y su esposa Gabriela Roque Tipacamú tomaría protesta como la nueva presidenta de Altamirano el primero de octubre.

Desde hace siete días habitantes de Altamirano mantienen retenido en la casa ejidal del pueblo, al expresidente municipal para impedir que su esposa tome protesta.

Los manifestantes señalaron que hasta que se formalice un Consejo Municipal, el exalcalde continuará retenido.

Las autoridades del estado también desconocieron el surgimiento de este grupo de civiles armados.

“¿De este grupo de civiles armados no se tiene nada al respecto?… No, no, no, para nada, no existe ningún otro grupo más que los mismos que están actuando desde hace algunos días”, aseguró José Luis Ramos López, delegado de Gobierno en Altamirano.