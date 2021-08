Surge primera gran confrontación con gobierno de Biden por T-MEC

A un año de haberse firmado el tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, ya surgió la primera gran confrontación con el gobierno de Joe Biden.

El Tratado dice que a partir del año 2023, para que un automóvil pueda ser exportado libre de impuestos por estar hecho en Norteamérica, el 75% de los componentes clave, como el motor, deben ser producidos en la región y el otro 25% puede provenir de cualquier otra parte del mundo.

Estados Unidos lo interpreta diferente, y dice que el Tratado no tiene tal flexibilidad… Y asegura que las armadoras deben comprar todo en Norteamérica.

Para México y su industria automotriz en 17 meses es imposible abrir plantas de componentes que sólo se encuentran en Asia o Europa a precios competitivos.

Las armadoras asentada en Puebla ha venido elevando gradualmente la cantidad de piezas norteamericanas en sus autos, como lo estipuló el Tratado: 69% de contenido regional en 2021, 72% en 2022, hasta llegar a 75% en 2023.

“Esta es una interpretación unilateral que tenemos por parte de Estados Unidos… y si entonces ahora nos dice un Gobierno que tiene una interpretación diferente, que no es lo que dice el tratado, obviamente a las armadoras nos cambia completamente el chip y entonces nos obligaría a elevar costos y a tener que cambiar la estrategia”, destacó Fausto López, director de Tratados Internaciones de VW.

México y Canadá sostienen que en las llamadas “Reglas Uniformes” del Tratado sí se da flexibilidad a las automotrices para que un auto sea calificado como originario de Norteamérica.

Por ejemplo: si a un motor le faltan piezas norteamericanas porque fue hecho en su esencia en Alemania o Japón, la armadora puede compensar el cumplimiento del 75% de valor regional, en otra pieza como la transmisión o dirección conforme fue acordado y está escrito en las reglas del tratado.

“Esa flexibilidad es la que Estados Unidos está considerando que no es válida, y si no hay motor, el coche no vale y es un automóvil alemán ensamblado en México y tendrás que pagar impuestos como si viniera de Alemania”, dijo Óscar Albin, presidente Industria Nacional de Autopartes.