Surfistas de 11 estados de México compiten en los Juegos Nacionales Conade

En Puerto Escondido, Oaxaca, se lleva a cabo la competencia nacional de surfing, en el marco de los Juegos Nacionales 2021.

Deportistas de 11 estados del país compiten desde hace varios días para obtener el campeonato en esta disciplina, que tiene como escenario la playa Punta Zicatela.

Mariana Martínez, subdirectora Física de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) , informó: “Son varias modalidades, tabla de cuerpo, tabla corta, el de remo, y bueno son categorías juveniles, a partir de los 15 años más o menos. Que de aquí sea el parteaguas ¿Por qué no ver a estos chicos, que pensando en un futuro luego nos estén representando a nivel internacional?”.

En total 108 surfistas, de entre 15 y 19 años, muestran sus habilidades en las diferentes categorías, en estas olas que están consideradas entre las mejores del mundo.

Mariana participa representando a la selección de Baja California.

La competencia nacional de surfing se realiza a lo largo de una semana, y durante ese tiempo se ha calificado la participación de cada uno de los competidores para que este fin de semana los jueces puedan dar un ranking final.

Javier López Cruz, campeón oaxaqueño, comentó: “La verdad súper increíble, estaba compitiendo por estar en el podio y tener el oro. El año anterior fui a Colima y pues igual no me quejo de mis resultados, y poco a poco y gracias a Dios, esta vez fue que tuve la medalla de oro, estoy muy feliz por mí y me auto felicito por todo”.