Suman siete negocios incendiados en Coatzacoalcos, Veracruz

A 42 días del atentado en el bar “Caballo Blanco“, se registra un incendio en una tienda de conveniencia en Coatzacoalcos, Veracruz; suman siete negocios incendiados.

Te recordamos: Suben a 31 los muertos por ataque al bar ‘El Caballo Blanco’ en Coatzacoalcos

El negocio se ubica en el cruce de las avenidas Independencia y Quevedo de la colonia Puerto México.

Por fortuna los dos empleados de turno, lograron salir de la negociación sin presentar lesiones.

Con extintores, los cuales quedaron afuera de la tienda, los empleados trataron de sofocar el fuego, mientras llegaban las corporaciones de auxilio.

En este año van siete negocios incendiados en Coatzacoalcos, en esta ocasión por fortuna no hubo víctimas.

Servicios periciales realiza las primeras investigaciones.

De acuerdo al reporte presentado, presuntamente fueron tres personas las que llegaron a la tienda de conveniencia con soplete para tratar de abrir la caja fuerte, solo que se salió de control y el fuego empezó a propagarse sin que lograran llevarse el dinero, mientras que los delincuentes se dieron a la fuga.

Presuntos extorsionadores queman más negocios en Coatzacoalcos

El pasado 8 de ocutbre, un grupo de presuntos delincuentes incendió una tienda de conveniencia, lo que se convirtió en el sexto ataque a negocios en Coatzacoalcos en lo que va del año.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 01:32 horas, en la calle Independencia y Quevedo, cuando entraron los agresores y comenzaron a rociar gasolina en las cajas registradoras para posteriormente incendiar el lugar, informaron medios de comunicación locales.

Se reportó que no hubo heridos y asimismo se descartó que fuera un asalto, puesto que no se llevaron mercancía ni dinero. Los elementos de seguridad desplegaron un operativo para dar con los responsables del acto, sin embargo, no se tuvo éxito.

Algunos medios ya lo catalogaron como terrorismo, por ser el constante ataque a un establecimiento, pues apenas el 27 de agosto un grupo armado quemó el Bar El Caballo Blanco, donde 31 personas perdieron la vida.

En tan sólo seis meses han quemado distintos establecimientos: El 29 de mayo incendiaron el Bama, de la avenida Uno y Román Marín; el 16 de julio, el bar La Catrina; el 18 de julio prendieron fuego a una conocida mueblería y Autos Nuevo Milenio; el 22 de julio quemaron el bar Los Mangos.

Con información de Graciela Gómez

AAS