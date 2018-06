Suman 800 incendios forestales en lo que va de año en Campeche

Las altas temperaturas y las quemas agrícolas han provocado más de 800 incendios en la capital del estado de Campeche.

“Se atendieron un total de 857 incendios. Hay gente que sigue quemando terrenos, no es que esté prohibido si no que hay una ley que deben cumplir para que se puedan hacer las quemas en tiempo y forma, sin afectaciones, las guardarrayas para que no quememos el terreno de otras personas”, indicó Mario Elizalde Jiménez, director de Administración de Emergencias.

Para las autoridades, las principales causas de estos incendios son la quema de basura y agropecuarias que se realizan sin control, colillas de cigarros y el efecto lupa que es producido por el vidrio y los rayos del sol.

“La principal causa que hemos visto como en todos lados es la mano del hombre, que desgraciadamente nosotros tenemos esa prioridad de poderlo hacer y muchas veces lo hacemos hasta de maldad porque pasamos en un terreno, tiramos una colilla de cigarro. El efecto lupa que también lo producen los vidrios, la humedad, el material combustible muy seco y eso si se puede dar todavía en alguna situación”, señaló Justo Ancona Inurreta, subdirector del Cuerpo de Bomberos de Campeche.

Hasta el momento se han siniestrado más de 5 mil hectáreas de matorrales y selva baja.

“Hay gente que hace basureros clandestinos y llegada la fecha los prende sin ponerse a pensar todo el daño que se está generando en alrededor de su comunidad, este tipo de humo afecta las vías respiratorias de los niños y ancianos”, destacó Mario Elizalde Jiménez, director de Administración de Emergencias.

“Pues afecta a todo el ambiente, por el humo, el smog y todo lo que despide y que hay que tener cuidado cuando vayan a un bosque o a donde hay árboles”, dijo Ana Peniche, vecina.

“Si una persona que vive cerca de algún lugar donde se quema la basura pues afecta directamente a lo que es nuestra salud”, añadió Ángel Escalante, vecino.

Protección Civil recomienda a la población mantener cerradas puertas y ventanas al detectar humo y notificar a los números de emergencia.

Lee también: Conafor reporta 5 mil incendios forestales en lo que va del año.

Con información de Gustavo Sánchez.

Rar