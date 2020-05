Suman en México 29 mil 616 casos confirmados de coronavirus y dos mil 961 muertos

Hasta el corte de hoy, 7 de mayo de 2020, suman en México 29 mil 616 casos confirmados de coronavirus, de los cuales siete mil 802 son activos, y dos mil 961 muertos, 257 más que ayer, informaron autoridades de la Secretaría de Salud.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, detalló que además hay 18 mil 812 casos sospechosos.

Si bien la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California son las demarcaciones que presentan la mayor carga de enfermedad, ya se presenta un aumento en las demás entidades federativas, indicó.

La capital del país acumuló ocho mil 129 contagios, cuatro mil 357 casos sospechosos y ha descartado la presencia del virus en 13 mil 316 pacientes.

En segundo lugar, el Estado de México dio cuenta de cinco mil 77 casos acumulados, cinco mil 471 pacientes en calidad de sospechosos y ha descartado 6 mil 519 casos.

Baja California sumó dos mil 176 contagios acumulados, 724 casos sospechosos y se ha descartado la enfermedad en mil 585 personas.

Mientras, la parte activa de la epidemia, representada por siete mil 802 casos activos, se ubica principalmente en la Ciudad de México con dos mil 51, mil 203 en el Estado de México y 329 en Veracruz y Tabasco.

En tanto, la ocupación hospitalaria sigue en aumento, pues tan sólo en la Ciudad de México, siete de cada 10 camas de hospitalización general se encuentran ocupadas. Baja California presenta una ocupación del 60 por ciento, y el Estado de México de 55 por ciento.

En cuanto a las camas de terapia intensiva, utilizadas para pacientes con Covid-19 que requieren de intubación, la Ciudad de México registra una ocupación del 64 por ciento, el Estado de México de 58, Sinaloa de 47 y Baja California de 46.

A nivel nacional el país cuenta hasta este momento con 13 mil 688 camas de hospitalización general disponibles y tiene seis mil 754 (33 por ciento) ocupadas. En terapia intensiva presenta una ocupación del 27 por ciento.

Consulta el mapa y las estadísticas del coronavirus en México en este link.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que el Gabinete de Salud, Economía y Educación trabaja en los escenarios para el retorno a las actividades.

“Ya estamos programando cuáles serían los distintos escenarios del desconfinamiento nacional, que ojo, no quiere decir que todo mundo va a llegar a la misma normalidad, todavía va a presentarse varias ciudades, varias zonas metropolitanas y en algunas partes en forma dispersa de una curva ascendente”, apuntó.

López-Gatell también aseguró que otro reto para la población será replantearse una nueva normalidad, pues el Covid-19 “es una pandemia que nos impone a todo el mundo un reto nuevo que consiste en replantear la nueva normalidad”.

“Hay muchos elementos por definir no solamente de lo que hacen los gobiernos sino de cómo se va a comportar la enfermedad”, mencionó.

Además, el funcionario informó que se han identificado dos laboratorios privados que ofrecen pruebas serológicas sin permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“Preocupa porque creo que es el mismo fenómeno que hemos visto, no todos pero en un buen número de las personas que de manera organizada hablan de pruebas y, pareciera estar detrás este interés comercial de las pruebas… Hacer pruebas, por hacer pruebas no tiene una utilidad técnica ni de vigilancia epidemiológica y desde luego no médica tampoco”, detalló.