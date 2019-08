Suman cuatro viejitos fallecidos en asilo de Tijuana

La madrugada del miércoles, otro anciano falleció en el asilo El Refugio, en la ciudad fronteriza de Tijuana.

Aproximadamente a las 10:30 horas, personal del Servicio Médico Forense de Tijuana acudió al asilo para recoger el cuerpo famélico de don Chuy, un hombre de 70 años de edad, quien se encontraba enfermo de diabetes y muy debilitado por la falta de comida.

Te recomendamos: Denuncian a asilo de Tijuana que deja morir a los ancianos desnutridos y ‘agusanados’

“Ya van cuatro en dos días, o sea, eso no es justo, no tienen médicos, les dan de comer jamón en las mañanas y agua caliente, no es justo”, comentó José Magallanes, colaborador del asilo El Refugio, Tijuana.

Los cuerpos de las cuatro personas permanecen en el anfiteatro correspondiente hasta que se reclamados por un familiar, en caso contrario serán llevados a una fosa común.

“Necesitamos nosotros ir a reclamar el cuerpo, haber, si nos lo tratan, a veces los detienen de ocho a 10 días porque nosotros no somos familiares directos, no tenemos ningún documento para iniciar los trámites”, agregó Magallanes.

De acuerdo con información dada a conocer En Punto, 250 personas de la tercera edad sobreviven en condiciones infrahumanas y de hacinamiento en la “casa para ancianos El Refugio” A.C., la mayoría se encuentran enfermos, discapacitados, con cáncer o presentan infecciones en la piel, laceraciones en su cuerpo y hasta gusanos.

El pastor Pentecostés, que se encuentra a cargo del asilo aseguró que las propias autoridades les llevan a los ancianos que se encuentran abandonados y en situación de calle.

“Nos llevan personas que se encuentran deambulando, la policía o inclusive a veces el propio DIF nos pide apoyo y nosotros hacemos lo que se puede con los pocos recursos que nosotros podemos generar”, resaltó el colaborador.

En el asilo también se encuentran ancianos de provenientes de Estados Unidos.

El refugio sobrevive por donaciones de particulares y de personas que lo atienen de manera voluntaria, el único apoyo que reciben de las autoridades estatales es la condonación del pago de agua.

“El asilo está pagando el agua que se gasta para bañar a los ciento y tantas personas a los que se tiene que dar la atención”, dijo José.

Funcionarios del ayuntamiento de Tijuana aseguran que han entregado al asilo 200 mil pesos en insumos en los últimos tres años y que realizan jornadas médicas cada dos meses. .

“Precisamente para poder estar dándole seguimiento a las enfermedades o necesidades de los adultos mayores que tenemos ahí es que se ha dado este recurso”, aseveró Manuel Figueroa, secretario de Desarrollo Social, en Tijuana.

Luego de haber informado sobre la situación en que viven los ancianos, uno de los colaboradores del asilo fue despedido.

“Los viejitos iban a seguir durmiendo en el piso, iban a seguir muriéndose de frío, iban amanecer congelados, ese hombre está mal, se está embolsando todo el dinero se está haciendo rico por medio de los viejitos, ojalá el presidente de México haga algo”, expuso José Magallanes.

“A veces ellos mismos son los que se acomodan para estar en el piso, no porque no tengan cama, sino por una comodidad que en ese momento sienten de estar en otro lugar que no es la cama, pero todos tienen cama en ese asilo”, concluyó el secretario.

Con información de En Punto

TVR