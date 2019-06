Suman cuatro bebés fallecidos por bacteria en hospital de Tampico

Aumentó a cuatro el número de bebés fallecidos en el Hospital Civil de Tampico, Tamaulipas, “Dr. Carlos Canseco”, presuntamente a causa de la bacteria Acinetobacter Baumannii, que puede causar infecciones serias en pulmones, sangre y cerebro.

La bebé de Blanca Patricia Santos González de 25 años de edad y de su pareja Jorge Guerrero Pecina, de 21, nació el 23 de mayo y falleció un mes después, el domingo pasado.

La familia adelantó que interpondrá una denuncia formal ante la Procuraría de Justicia de Tamaulipas por negligencia.

La denuncia se va a poner, caiga quien caiga, lo único que quiero es que se haga justicia y que no haya ni un difunto más, ni una bebé más, quedan tres pendientes todavía, ya no queremos más ya son once bebés y aparte hay dos adultos que están igual”, dijo Ana Laura Pecina González, abuela de la bebé fallecida .

De acuerdo con autoridades de salud, desde que apareció la bacteria se activaron los protocolos correspondientes para evitar más casos y reducir los riesgos de posibles contagios en el Hospital General de Tampico.

No hay ninguna alerta alarmante que ustedes pudieran tener, no existe tal, el problema es la falta de comunicación o quizás el dolor de las propias mamás que, pues no saben cómo tomar esta esta información, sin embargo, sí hubo la presencia de la bacteria sí se tomaron cartas en el asunto, ya no existe la bacteria como tal, puesto que ya se tomó las medidas necesarias desde que ocurrió el primer fallecimiento entonces ya no existe ningún riesgo de ese tipo”, aseguró Lucía Zambrano, vocera de la Secretaría de Salud de Tamaulipas.