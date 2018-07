Suman cinco muertos por mar de fondo en Acapulco, Guerrero

Autoridades de Guerrero mantienen la alerta por la presencia del fenómeno de mar de fondo en el Pacífico Mexicano.

El oleaje se mantiene de moderado a fuerte en la bahía y mar abierto, por lo que el turismo debe extremar precauciones.

En lo que va de la temporada vacacional de verano, en el puerto de Acapulco siete personas se han ahogado, cinco de ellas debido al fuerte oleaje.

Para evitar más incidentes, se ha reforzado la vigilancia en las playas de mayor riesgo como Icacos, Condesa y El Morro.

A pesar del alto oleaje, el turismo disfruta de la playa y las altas temperaturas, aunque aseguran que toman precauciones.

Lo he visto muy elevado, incluso está la bandera roja de que las olas están muy altas y por lo tanto no podemos entrar al mar”, dijo Lorena García, turista de Ciudad de México.

Las actividades náuticas ya se normalizaron en la bahía de Acapulco.

Los efectos del mar de fondo irán disminuyendo durante las próximas horas, informó la Dirección de Protección Civil de Guerrero.

Se mantiene la alerta por mar de fondo en costas de Oaxaca

Se mantiene la alerta por el fenómeno de mar de fondo en la costa de Oaxaca.

En las últimas horas incrementó el oleaje y las corrientes de arrastre en el litoral oaxaqueño, por ello Capitanía de Puerto restringió las actividades marítimas en Puerto Escondido por más de 18 horas a la navegación menor.

Ahorita tenemos un oleaje que está empezando a incrementar, ahorita por el cambio de marea, ahorita no estamos dejando que los bañistas estén a lengua de agua, porque tenemos un poco de corriente”, indicó Everardo Martínez, salvavidas de Puerto Escondido.

También hay restricciones para los turistas que vacacionan en Puerto Escondido, por los efectos del oleaje en las playas.

Me han dicho los guardias que no me meta, que está el mar de fondo, que está peligroso, que hay marea cruzada, inclusive tengo aquí mi campamentito, que lo tenga lejos porque cualquier momento se salen las olas”, refirió Alejandro López, turista.