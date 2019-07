Suman al menos tres muertos y 15 heridos por tiroteo en California

Al menos tres personas murieron y otras 15 resultaron heridas el domingo por la noche en un tiroteo en el Festival del Ajo (Gilroy Garlic Festival) informó la Policía de Gilroy, California, en conferencia de prensa.

La Policía también informó que un sospechoso murió y que podría haber otro sospechoso prófugo.

Los testigos describieron escenas de pánico y confusión cuando sonaron disparos en el Festival del Ajo de Gilroy, una localidad de 50 mil habitantes situada 176 kilómetros (unas 80 millas) al sureste de San Francisco.

El tiroteo ocurrió durante el festival anual del ajo, una celebración de tres días con comida, competiciones de cocina y música que atrae a más de 100 mil personas. Este domingo era el último día de la edición de este año.

Presuntamente el atacante es un joven de aproximadamente 20 años de edad, quien abrió fuego a quemarropa.

En redes sociales circularon videos del momento en que la gente huía tras el tiroteo.

#BREAKING UPDATE: Witness video captures moment when shots are fired at Gilroy Garlic Festival. The scene is still active, Gilroy police say. https://t.co/f8cSSQ24mQ

[Video: @NstySeaL/Twitter] pic.twitter.com/uHqBr5q1vh

— NBC Bay Area (@nbcbayarea) July 29, 2019