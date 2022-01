Suman 98 vuelos cancelados en AICM por covid-19; permanecen largas filas para documentar

En tres días se han cancelado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 98 vuelos nacionales e internacionales por la falta de empleados, ya que dieron positivo a covid-19, las largas filas para documentar permanecen este domingo 9 de enero de 2021.

Te recomendamos: AICM trabaja para normalizar situación tras cancelación de vuelos por covid-19

“Vuelos internacionales L3 por favor, no se me formen en filas erróneas, por eso hay muchas cancelaciones y muchos errores de ustedes que se forman en una fila y no preguntan, ven una fila, hacen la fila, la aglomeración, cuándo nosotros queremos dividir la fila cancelados o vuelos que salen hoy mismo para que no se me pierdan más vuelos, es toda esta fila, vuelos cancelados les estamos dando papeles para que vayan hacia un Call Center y llamen y ahí le re programen, por favor háganos caso”, decía Samuel Camporato, empleado Aeroméxico, a los pasajeros.