Suman 9 muertos, entre ellos, 5 niños, por el huracán Grace en México

El paso del huracán Grace por México dejó 9 fallecidos, 8 en el estado de Veracruz, entre ellos, 5 menores, y una persona en Puebla, además de inundaciones, daños en cultivos, viviendas y comercios.

El deslave de un cerro en la colonia Loma Bonita, de Xalapa, Veracruz, sepultó una humilde vivienda de láminas y madera, en donde fallecieron 6 personas, cinco niños de 2, 4, 5, 8 años y un bebé de 15 días, y su madre.

Adán Moreno Ortiz, el padre de familia dijo que aproximadamente a las 7:30 de la mañana de este sábado escuchó un fuerte ruido, salió de su vivienda para revisar y fue cuando el cerro se vino abajo en la parte trasera de su casa.

“Se deslava el pedazo de cerro de ahí, me paré temprano para, porque escuche que golpearon parte de la lámina, me paré a ver, salí a ver y vi que se estaba cayendo la tierra, me regresé para avisarles que se salieran y se vino el cerro y fue cuando se quedaron ellos sepultados”, narró Adán Moreno Ortiz, quien perdió a su familia.