Suman 73 muertos por alcohol adulterado en México

Por lo menos 73 personas han muerto por consumir alcohol adulterado en 4 estados de la República Mexicana.

En Puebla, 29 personas murieron ,19 en el municipio de Chiconcuautla y otras 10 en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan en el municipio de Puebla.

El alcalde de Chiconcuautla señaló que las 19 víctimas, 17 hombres y dos mujeres consumieron una bebida conocida como Refino, que es similar al aguardiente y que fue comercializado en el municipio de Zacatlán.

Por lo menos otras 6 personas se encuentran en observación.

En tanto las 10 personas que murieron en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, al consumir alcohol adulterado durante los festejos del día de las madres.

En el municipio de Acanceh, a 30 kilómetros de Mérida, Yucatán, 7 personas murieron y otras 4 se recuperan también por ingerir alcohol adulterado.

El pasado viernes, las 11 personas ingirieron el alcohol en la comisaría maya de Petectunich y en Acanceh; el sábado comenzaron con los síntomas de intoxicación y fueron llevados a diversas clínicas donde fallecieron en 3 días las 7 personas.

Uno de los presuntos distribuidores murió al ingerir su propio producto y la Fiscalía busca a otros responsables.

En Morelos, 9 personas murieron en la comunidad de Telixtac, municipio de Axochiapan.

Según la Fiscalía del estado todas las personas que fallecieron son hombres. Jacinto de 41 años fue una de las víctimas.

“Veía pero borroso, entonces me pidió de favor, dice, jefe llévame al doctor o hazme, cúrame. Se le entabló el pecho y el estómago, dijo su paciente no le pudimos hacer nada porque pues ahora sí, no aguantó y ya no pude hacer nada”, añadió Marcos Linares, padre de Jacinto.