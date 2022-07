Suman 6 veracruzanos fallecidos en tráiler abandonado en Texas

Jesús Álvarez Ortega, de 43 años, y su sobrino, Pablo Ortega Álvarez, de 20 años de edad, originarios de la comunidad Arroyo Hondo en Misantla, Veracruz, se sumaron a la lista de migrantes fallecidos en la caja de un tráiler abandonado en San Antonio, Texas.

Te recomendamos: Identifican a oaxaqueños y veracruzanos fallecidos en tráiler en San Antonio, Texas

Con ellos suman 6 las víctimas plenamente identificadas originarias de los municipios de Santiago Sochiapan, Naolinco, y Misantla en el estado de Veracruz.

“Me duele mucho su muerte de mi hijo, es un pedazo que me han quitado de mi corazón y pues la forma que murió, murió asfixiado y me duele mucho, no tengo palabras solo dolor en mi corazón”, externó Patricia Ortega Jiménez, madre de migrante fallecido.