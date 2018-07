Suman 378 heridos tras dos fuertes sismos en Irán

Al menos 378 personas resultaron heridas a causa de dos fuertes sismos, de magnitud 5.8 y 5.9 grados, respectivamente, que golpearon en las últimas 24 horas el sureste y el oeste de Irán,

según fuentes oficiales.

Los seísmos, que provocaron también importantes daños materiales, se registraron en el pueblo de Sirach, en la provincia suroriental de Kerman, y en la localidad de Tazeabad, situada en la región occidental de Kermanshah.

El director de Emergencias de Kerman, Mohamad Saberí, informó a la agencia oficial IRNA de que el terremoto de Sirach de esta madrugada ocasionó 91 heridos, que fueron trasladados a los centros médicos de la ciudad.

A 5.9-magnitude earthquake off Kermanshah Province in western #Iran has damaged tens of homes and injured more than 140 people pic.twitter.com/DNMxI1mMtN

— IRAN HRM (@IranHrm) July 22, 2018