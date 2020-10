Suman 14 muertos por COVID-19 en la Cámara de Diputados

La presidenta de la Cámara de Diputados, la priísta Dulce María Sauri Riancho, informó que 14 integrantes de este Poder Legislativo han fallecido a causa del COVID-19, 13 de personal administrativo y de servicios y un diputado federal, Miguel Acundo González, del Partido Encuentro Social.

Recordó que desde finales de junio pasado y hasta la fecha se han aplicado 10 mil 267 pruebas PCR para la detección del COVID, con un costo de 10 millones 266 mil pesos, con la intención de prevenir los contagios en el recinto legislativo.

“Qué no pueden hacer las pruebas, las pruebas no ponen cubrebocas, las pruebas no establecen sana distancia, las pruebas no evitan de que en algunas de las oficinas se reúnan diputadas y diputados a platicar sin cubrebocas, pensando que ya todos son negativos, y algunas veces hay sorpresas, a pesar de ello, vuelvo a señalar, 14 personas, 13 trabajadores y empleados y un diputado federal han fallecido como consecuencia de COVID-19”, indicó Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.