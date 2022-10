Suman 120 casas dañadas por explosión de pipa en Aguascalientes

Al menos 120 casas resultaron dañadas por la explosión de una pipa de diésel que intentó ganarle el paso al tren en el estado de Aguascalientes el pasado jueves.

Te recomendamos: Explosión de pipa tras choque con tren deja 300 casas dañadas: Gobernadora de Aguascalientes

“Yo estaba descansando en mi casa cuando mi hermana me llama por teléfono y angustiada me dice salte, salte de la casa, ¿por qué?, qué está pasando, que te salgas ya no preguntes salte y yo digo qué pasa, me asomo a la puerta de mi casa y veo la dimensión de las llamas y la humareda que estaba haciendo, cierro mi puerta y corro para ponerme a salvo yo también”, narró Guillermo, vecino de la calle Chihuahua.