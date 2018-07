Suman 11 muertos durante periodo vacacional en Guerrero

En las primeras tres semanas de vacaciones, 11 personas han muerto en el estado de Guerrero, nueve de ellas ahogadas y tres en accidentes carreteros.

Además, se han brindado 197 auxilios en playas entre rescates acuáticos, asistencias médicas y localización de personas.

Cinco personas en playas en Acapulco y una más en una alberca. Tres personas más que hemos registrado en lo que es Costa Grande”, destacó Marco César Mayares, secretario de Protección Civil de Guerrero.

-¿Qué medidas toman ustedes de precaución?

-En la orillita, por ejemplo, yo que no nado muy bien no me voy hasta allá nada más por aquí en la orillita”, comentó Ana Rodríguez, turista de Ciudad de México.