Sujetos armados asesinan al director de Seguridad Pública de Acatlán de Osorio, en Puebla

Acatlán de Osorio, Puebla, Héctor García Álvarez, cuando viajaba junto con su familia sobre la carretera Piaxtla – Tecomatlan, a la altura del paraje La Hacienda, al sur del estado. Sujetos armados emboscaron y asesinaron al director de Seguridad Pública decuando viajaba junto con su familia sobre la carretera, a la altura del paraje, al sur del estado.

N+ te recomienda: Hombre detona arma de fuego en centro nocturno de Puebla

Junto con el director de la policía también murió su esposa Guadalupe Campos Vázquez, mientras que dos menores de edad hijas de la pareja y un sobrino resultaron lesionados y trasladados al hospital de Acatlán de Osorio, donde se reportan delicados.

En la zona de la emboscada, personal del Ejército Mexicano y la Fiscalía del estado, comenzaron las investigaciones, mientras que, en el Palacio municipal y la Comandancia de Acatlán, fueron colocados dos moños negros.

Por su parte el alcalde de Acatlán de Osorio, Arturo Cajica, evitó hablar sobre el asesinato del encargado de la seguridad en este lugar y tampoco pudo informar si la seguridad está garantizada para todos sus habitantes.

Los habitantes de Acatlán de Osorio aseguran que en esta zona colindante con los estados de Oaxaca y Guerrero, se han incrementado los delitos en los últimos meses.

“No, aquí nadie está seguro en este pueblo, nadie está seguro hay mucho robo, mucha delincuencia, no podemos salir después de las 9 de la noche”, agregó María Martínez, habitante de Acatlán.

El gobierno del estado aseguró que recuperará la seguridad en este municipio.

“Pronto daremos con los asesinos y vámonos para Acatlán, a limpiar Acatlán, no dejar que ahí se asienten bandas criminales, que grupos delincuenciales se crean dueños del lugar, no, no, vamos a Acatlán a limpiarlo”, dijo Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.

Hasta el momento no hay pistas ni detenidos por el ataque contra el director de Seguridad de Acatlán.

Con información de Antonio Morán

HAVJ