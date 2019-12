Sujeto mata a balazos a perrita por no tener correa y escarbar su basura

Un sujeto mató a balazos a una perrita por no tener correa y escarbar su basura, así lo confesó en una carta anónima.

Un hombre de Mississippi, Estados Unidos, que buscaba a su perrita, recibió una nota anónima diciendo que la habían matado y que debería apagarse a ley que obliga a traer a los animales con correa.

“Lamento informarle que su perra murió baleada la noche del sábado cuando escarbaba en mi basura”, decía la nota anónima, según el periódico The Sun Herald. “No sufrió y no me dio placer matarla. Hay una ley de uso de correa en el condado que debería acatar para que no tenga que volver a matar a más de sus mascotas”.