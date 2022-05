Sujeto golpea brutalmente a mujer durante intento de abuso sexual en Iztacalco, CDMX

Una mujer fue brutalmente golpeada el viernes pasado por un hombre que intentó abusar sexualmente de ella, en calles de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. No recibió la atención médica adecuada por lo que levantará una denuncia.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de mayo en la colonia Los Picos de Iztacalco, sección 2-A.

Una mujer acompañada de su perro ingresa a uno de los andadores de la zona a las 5 de la mañana con 58 minutos.

Segundos después, un sujeto aparece detrás de ella.

“Se abalanzó hacia mí para taparme la boca. He podido recordar poco a poco todo lo que me decía y me hacía porque me tocaba mis partes, me decía que me callara, que me iba a matar.”, narró.

La víctima es una mujer de 37 años, quien acababa de acompañar a su hija en un trayecto menor a los 500 metros para que tomara el transporte rumbo a la escuela.

A su regreso, el agresor la abordó y golpeó brutalmente.

“Él intentaba tronarme el cuello y en una de esas entró su dedo a mi boca y lo mordí fuerte, fuerte, fuerte, hasta que él reaccionó golpeándome, golpeándome brutalmente hasta dejarme en el piso inconsciente.”, dijo.

La mujer sospecha que el sujeto buscaba agredirla sexualmente; sin embargo opuso resistencia y gritó hasta ser escuchada lo que obligó al sujeto a huir.

“Él me quería llevar hacia el siguiente andador que está más oscuro y como me tocaba y por lo que me decía pues él quería violarme.”, agregó.

Luego de la golpiza que recibió, la mujer intentó pararse en varias ocasiones hasta que apoyada del barandal logró avanzar.

Su familia la llevó al hospital del ISSSTE de Zaragoza en donde pasó varias horas en urgencias antes de ser atendida.

“Me dejan desde las 7 que yo llego hasta las 2 de la tarde que me desmayé por el dolor, decidieron poner un poco de suero, solo un poco de suero.”, afirmó.

Ella conservaba entre sus dientes parte de la piel de su agresor, misma que fue desechada por los médicos que la atendieron.

“Me lo quitó y en lugar de guardarlo, lo tiró, lo tiró cuando es evidencia. no hizo nada.”, refirió.

Contusiones, edemas y la pérdida de tres piezas dentales fue el resultado de la agresión.

Actualmente, la mujer se encuentra en el proceso de interponer su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“La verdad es que me siento muy insegura, no he podido sacar todo lo que yo siento porque tengo que ser fuerte por mí, por mi familia, por mi hija y por mis hermanos, pero yo me siento muy insegura. me despierto exaltada porque veo su rostro, su cara de loco, no puedo dormir., concluyó

Con información de Heatzi Valdez Anaya/ FOROtv

KAH