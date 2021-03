Suicidios en el Metro causan depresión y ansiedad a los conductores

En lo que va de este año 9 personas han muerto al arrojarse a las vías del Metro de la Ciudad de México, naturalmente estos hechos impactan al círculo cercano del fallecido, pero también y mucho a los conductores.

Desde hace 36 años, Sergio Moreno ha sido conductor del Metro, en estos años desafortunadamente ha sido testigo de cómo cinco personas decidieron arrojarse a las vías mientras él conducía. Todos ellos murieron.

Desde 1990 cuando un hombre de 61 años se arrojó al paso del tren del metro, Sergio Moreno se volvió hipertenso.

“En el primer arrollado que tuve ahí me volví hipertenso, de hecho desde 1990 que fue el primero tomo medicamento para la presión. La diabetes se me desarrolló ahora en el 2017 con la última muchacha que se arrojó, un 5 de enero, de ahí me volví diabético, ahora soy hipertenso y diabético y ahora tomo medicamentos diario para poder estar controlado de estos problemas que tengo de salud”, confesó Sergio Moreno, Conductor del Metro.