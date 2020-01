Sugieren a Reyes Magos no comprar juguetes que refuercen estereotipos

Está cerca la llegada de los Reyes Magos, las cartas se están preparando y las opciones son muchas.

Muñecas, muñecos, pelotas, coches, rompecabezas, peluches, libros para colorear, entre otras cosas.

La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación emitió algunas recomendaciones que los padres pueden sugerir a sus hijos al momento de hacer sus peticiones a los Reyes Magos.

Sabemos por la pedagogía y por la psicología que los primeros años de vida determinan nuestros futuros, el que las niñas y los niños puedan acercarse a juegos que les permitan destapar, descubrir, disfrutar del conocimiento científico, del conocimiento matemático, del conocimiento artístico o en torno al cuidado ayuda bastante en su crecimiento”, argumentó Adelina González, directora de Promoción de Cultura y No Discriminación del CONAPRED.

Entre otras, destacan que se debe tomar en cuenta la edad, etapa de desarrollo y necesidades de los niños; preferir juguetes que no estereotipen clases sociales.

Cualquier juguete que no refuerce estereotipos puede ser algo que nos puede ir nutriendo social y familiarmente; desde ya, en la forma en que nuestros niños y niñas se relacionan, se ven a sí mismos, ven a los demás y descubren el mundo”, agregó Adelina González.

Sugieren, además, evitar los juguetes bélicos que representen armas o simulen herir o matar a otro y orientar a los pequeños para que no opten por juguetes que se basen en estereotipos de género, orientación sexual, religión o alguna discapacidad.

Ya es parejo, ya hacemos de todo, no debe haber discriminación entre los niños, yo no estoy de acuerdo en las armas, yo quiero algo didáctico como juegos de mesa, algo para armar, las niñas pulseras en lugar de pintarse”, comentó Carmen Reyes, ama de casa.

Otros padres prefieren que cada quien pida de acuerdo a su género.

Los comerciantes aseguran que las cosas han cambiado y ahora las peticiones de los niños son más diversas.

Niñas que vienen a pedir carritos para desarmar, no hay ninguna discriminación, los papás las dejan si las piden, pero nosotros no vendemos nada de armas, los papás tenemos la responsabilidad de enseñarles a los hijos que un juego no puede ser con un arma, porque desde ahí estamos induciendo a la violencia”, mencionó Leticia Casas, comerciante.