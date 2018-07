Sudáfrica inaugura radiotelescopio gigante MeerKAT

Sudáfrica inauguró oficialmente en el desierto de Karoo el radiotelescopio MeerKAT, primer elemento de una red de antenas parabólicas instaladas en dos continentes que, una vez en funcionamiento, formarán el radiotelescopio más grande del mundo.

Deputy President David Mabuza unveils a plaque to mark the completion of the MeerKAT 64-antenna radio telescope during the official launch of the 64-antenna MeerKAT array as a precursor to the SKA telescope in Carnarvon, Northern Cape. pic.twitter.com/zR3DYOrlXp

